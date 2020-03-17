Тульский "Арсенал" интересуется Жирковым
Известный футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился инсайдом о будущем ветерана "Зенита" Юрия Жиркова.
"Я общался с людьми, которые близки к Жиркову. Для меня было важно узнать, хочет ли Юрий дальше продолжать игру. Слышал, что в нём очень заинтересована Тула, хотят его в "Арсенал" пригласить. На это Юрий утвердительно отвечает: если нужен "Зениту", то буду играть. Без сомнения, он команде нужен. Опыт - это, возможно, самое ценное", - сказал Орлов.
Летом контракт 36-летнего футболиста с "Зенитом" истечёт и он сможет уйти в другую команду бесплатно.
Жирков выступает за питерский клуб с января 2016 года, в его активе 101 сыгранный матч, 5 забитых голов и 13 результативных передач.
Не пропустите: "Зенит" опубликовал видео, посвященное 100-му матчу Жиркова за клуб. | http://soccernews.ru
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