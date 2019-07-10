Тульский "Арсенал" купил двух игроков сборной Замбии

Теги арсенал тула

Тульский "Арсенал" купил двух игроков сборной Замбии

Тульский "Арсенал" объявил о подписании контрактов с полузащитником Кингсом Кангва и нападающим Ламеком Банда.

Оба футболиста являются игроками сборной Замбии. Детали заключённых соглашений пока неизвестны.

Кангва перешёл в "Арсенал" из "Газиантепспора", а Банда - из "ЗЕСКО Юнайтед".

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