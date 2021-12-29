Тульский "Арсенал" купил защитника "Рубина"
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен
Пресс-служба тульского "Арсенала" на официальном сайте объявила о выкупа трансфера левого защитника казанского "Рубина" Данила Степанова.
Сумма трансфера, по некоторым данным, составила 400 тысяч евро. Футболист подписал с "канонирами" долгосрочный контракт.
21-летний Степанов с лета 2021 года выступал за "Арсенал" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за клуб 17 матчей, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. Ранее играл за "Ротор". За молодежную сборную России провел 12 матчей.
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