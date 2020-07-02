Тульский "Арсенал" мог уволить Черевченко из-за нежелания ставить в состав сына президента клуба

Теги арсенал тулаигорь черевченко

Тульский "Арсенал" мог уволить Черевченко из-за нежелания ставить в состав сына президента клуба

Стала известна возможная причина отставки Игоря Черевченко с поста главного тренера тульского "Арсенала".

Журналист Егоров сообщил, что сын руководителя клуба Гурама Аджоева вышел на поле всего раз. Возможно, клуб решил уволить Черевченко именно по этой причине.

"Игорь Геннадьевич Черевченко до последнего держал позицию по Аджоеву-младшему - он сыграл в этом сезоне у Черевченко 4 минуты в матче с "Локо", который Тула выиграла 4:0.

Черевченко и не думал как-то дипломатично объяснять тот факт, что не ставит сына Аджоева в состав. Игрок не соответствует уровню РПЛ - и поэтому не играет", - сказал Егоров.

Специалист возглавлял "канониров" с ноября 2018 года. Команда после пяти поражений опустилась с седьмого на десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Сёмин отреагировал на слухи о переговорах с тульским "Арсеналом". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Защитник "Реала" Хакими перешел в "Интер"

Защитник "Реала" Хакими перешел в "Интер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов