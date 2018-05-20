Тульский "Арсенал" может лишиться главного тренера
Спортивный директор тульского "Арсенала" Андрей Рудаков заявил, что главный тренер Миодраг Божович пока не продлил контракт с клубом.
"После игры заключительного тура чемпионата с Миодрагом Божовичем лично пообщался президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев. Во время этой встречи главный тренер получил предложение продлить контракт, который заканчивается у него 31 мая 2018 года.
После этого клуб подтвердил своё намерение продолжить сотрудничество в письменной форме. Однако до сегодняшнего дня ответа от Миодрага Божовича не последовало. Вплоть до матча 30-го тура существовала вероятность, что "Арсенал" окажется ниже 10-го места в таблице, и, соответственно задача на сезон не была бы выполнена.
Поскольку в итоге команда заняла седьмое место, главному тренеру было предложено продлить контракт. Надеемся, что ясность в данном вопросе наступит в ближайшие дни и сотрудничество будет продолжено", – приводят слова Рудакова российские СМИ.
Ранее сообщалось, что Божович входит в сферу интересов "Зенита".
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|Арсенал Тула
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|30
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|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
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|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
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|Амкар
|30
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|Тосно
|30
|24
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