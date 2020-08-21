Тульский "Арсенал" может на выходных сменить тренера

Наставник тульского "Арсенала" Сергей Подпалый находится на грани увольнения, сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, 56-летний специалист может покинуть занимаемый пост уже в ближайшие выходные.

Отставка тренера, вероятно, произойдёт в случае поражения "канониров" от московского "Динамо" в матче 4-го тура РПЛ.

Напомним, что в предыдущих трёх играх чемпионата "Арсенал" набрал 1 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице.

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