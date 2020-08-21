Тульский "Арсенал" может на выходных сменить тренера

Теги арсенал туладинамо москвасергей подпалый

Тульский "Арсенал" может на выходных сменить тренера

Наставник тульского "Арсенала" Сергей Подпалый находится на грани увольнения, сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, 56-летний специалист может покинуть занимаемый пост уже в ближайшие выходные.

Отставка тренера, вероятно, произойдёт в случае поражения "канониров" от московского "Динамо" в матче 4-го тура РПЛ.

Напомним, что в предыдущих трёх играх чемпионата "Арсенал" набрал 1 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице.

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