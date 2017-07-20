Тульский "Арсенал" может подписать двух игроков "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургарсенал тулаибрагим цаллаговлука джорджевич

Тульский "Арсенал" может подписать двух игроков "Зенита"

Сразу два игрока питерского "Зенита" - защитник Ибрагим Цаллагов и форвард Лука Джорджевич - могут перейти в тульский "Арсенал".

Как сообщают российские СМИ, в случае с 26-летним российским беком речь идёт, скорее всего, о полноценном трансфере. А 23-летнего черногорца "сине-бело-голубые" намерены отдать в аренду.

В прошлом сезоне Цаллагов сыграл за "Зенит" 8 матчей и сделал 1 результативную передачу. В активе Джорджевича 18 игр, 3 гола и 1 ассист.

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