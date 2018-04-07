Тульский "Арсенал" на своём поле выиграл у "Уфы"

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Тульский "Арсенал" на своём поле выиграл у "Уфы"

В рамках 25-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" в родных стенах взял верх над "Уфой".

"Арсенал Тула" – "Уфа" - 2:1

Голы: Горбатенко, 2 - 1:0, Стоцкий, 16 - 1:1, Горбатенко, 72 - 2:1.

"Арсенал Тула": Левашов, Беляев, Хагуш, Сунзу, Комбаров (Шевченко, 90), Горбатенко, Ткачев (Расич, 90), Кангва (Александров, 75), Берхамов, Альварес, Дзюба.

"Уфа": Беленов, Никитин, Неделчару, Табидзе, Живоглядов, Сысуев, Салатич (Карп, 90), Обляков (Игбоун, 68), Пауревич, Стоцкий, Йокич (Сейдахмет, 81).

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