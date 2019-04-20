Тульский "Арсенал" на выезде обыграл "Уфу" в рамках 24-го тура РПЛ

"Уфа" проиграла тульскому "Арсеналу" в домашнем матче 24-го тура чемпионата России.

В составе победителей отличились Зелимхан Бакаев и Игорь Горбатенко. За "Уфу" единственным голом отличился Силвестр Игбун.

"Уфа" - "Арсенал" Тула - 1:2 (1:2)

Голы: Бакаев, 3 (0:1). Горбатенко, 24 (0:2). Игбун, 38 (1:2).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Аликин (Вомбергар, 75), Никитин, Неделчару, Йокич, Пауревич, Ванек (Алиев, 64), Безденежных (Кротов, 84), Сысуев, Игбун.

"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Бакаев (Кангва, 90+2), Костадинов, Берхамов (Ткачев, 87), Горбатенко, Мирзов, Джорджевич.

"Арсенал" с 35 баллами занял 7 место у турнирной таблице РПЛ. "Уфа", имея в активе 21 балл, осталась на 14 позиции.

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