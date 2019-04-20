Тульский "Арсенал" на выезде обыграл "Уфу" в рамках 24-го тура РПЛ
"Уфа" проиграла тульскому "Арсеналу" в домашнем матче 24-го тура чемпионата России.
В составе победителей отличились Зелимхан Бакаев и Игорь Горбатенко. За "Уфу" единственным голом отличился Силвестр Игбун.
"Уфа" - "Арсенал" Тула - 1:2 (1:2)
Голы: Бакаев, 3 (0:1). Горбатенко, 24 (0:2). Игбун, 38 (1:2).
"Уфа": Беленов, Живоглядов, Аликин (Вомбергар, 75), Никитин, Неделчару, Йокич, Пауревич, Ванек (Алиев, 64), Безденежных (Кротов, 84), Сысуев, Игбун.
"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес, Бакаев (Кангва, 90+2), Костадинов, Берхамов (Ткачев, 87), Горбатенко, Мирзов, Джорджевич.
"Арсенал" с 35 баллами занял 7 место у турнирной таблице РПЛ. "Уфа", имея в активе 21 балл, осталась на 14 позиции.
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|Команда
|М
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|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Арсенал Тула
|24
|35
|8
|Ахмат
|24
|33
|9
|Оренбург
|23
|32
|10
|Рубин
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13