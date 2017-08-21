Тульский "Арсенал" на выезде одолел "Ахмат"

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Тульский "Арсенал" на выезде одолел "Ахмат"

В рамках 7-го тура чемпионата России "Ахмат" уступил тульскому "Арсеналу".

"Ахмат" – "Арсенал Тула" 1:2

Голы: Ткачев, 30 - 0:1, Садаев, 74 - 1:1, Джорджевич, 76 - 1:2

"Ахмат": Гудиев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Родолфо (Садаев, 46), Митришев, Иванов, Лео Жаба, Швец, Филипе Сампайо (Раванелли, 71), Ахъядов (Бериша, 46).

"Арсенал Тула": Габулов, Беляев, Сунзу, Альварес, Комбаров, Максимов, Боурчану, Чаушич, Ткачев (Хагуш, 73), Горбатенко, Джорджевич (Расич, 78).

Предупреждения: Швец (55), Джорджевич (77), Альварес (83). | http://soccernews.ru 

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