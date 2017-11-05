Тульский "Арсенал" на выезде одолел "СКА-Хабаровск"

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Тульский "Арсенал" на выезде одолел "СКА-Хабаровск"

В рамках 16-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" уступил тульскому "Арсеналу".

"СКА-Хабаровск" – "Арсенал" Тула 1:2

Голы: Кангва, 5 - 0:1, Федотов, 33 - 1:1, Джорджевич, 86 - 1:2

"СКА-Хабаровск": Довбня, Пуцко, Гришко, Наваловский, Эдиев, Дедечко (Христов, 78), Федотов (Габулов, 82), Савичев, Карасев (Калинский, 74), Казанков, Маркович.

"Арсенал" Тула: Габулов, Комбаров, Григалава (Денисов, 73), Сунзу, Ткачев, Чаушич (Берхамов, 68), Горбатенко, Александров, Боурчану, Кангва, Шевченко (Джорджевич, 69).

Предупреждения: Дедечко (39), Григалава (42), Эдиев (59), Горбатенко (90). | http://soccernews.ru

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