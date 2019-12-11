Тульский "Арсенал" нацелился на скандального хавбека "Спартака"

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Тульский "Арсенал" нацелился на скандального хавбека "Спартака"

Тульский "Арсенал" проявляет интерес к грузинскому полузащитнику московского "Спартака" Джано Ананидзе, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист может перебраться в тульский клуб в летнее трансферное окно. На уходе игрока настаивает главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.

Напомним, что во время 18-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:1) у Ананидзе произошел конфликт с одноклубником Лоренцо Мельгарехо.

27-летний Ананидзе в нынешнем сезоне провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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