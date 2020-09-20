Тульский "Арсенал" не пустил "Сочи" на 1-е место в РПЛ

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Тульский "Арсенал" не пустил "Сочи" на 1-е место в РПЛ

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги тульский "Арсенал" на своем поле обыграл "Сочи" со счетом 3:2. Победу "канонирам" принесли дубль Сергея Ткачева и гол Эванса Кангва. В составе гостей отличились Кристиан Нобоа и Миха Мевля.

"Сочи" опустился на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал" поднялся на 12-ю позицию.

"Арсенал" Тула – "Сочи" Сочи - 3:2 (2:1)
Голы: Нобоа, 10 (с пенальти) - 0:1, Ткачев, 20 - 1:1, Кангва, 45 - 2:1, Мевля, 65 - 2:2, Ткачев, 71 - 3:2

"Арсенал" Тула: Левашов, Бауэр, Сокол, Беляев, Бурлак, Кангва, Костадинов (Горбатенко, 78), Кангва, Ткачев, Ковалев (Хлусевич, 78), Луценко (Громыко, 37).

"Сочи" Сочи: Джанаев, Набиуллин, Терехов, Маммана, Цаллагов (Заболотный, 75), Жоаозиньо, Юсупов, Мевля, Нобоа, Маргасов (Заика, 46), Бурмистров.

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