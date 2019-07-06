Тульский "Арсенал" не смог обыграть чемпиона Австрии в контрольном матче

Тульский "Арсенал" не смог обыграть "Ред Булл" из Зальцбурга в последнем товарищеском матче в Австрии.

В составе тульской команды единственный гол забил Ламек Банда, находящийся на просмотре.

"Арсенал" - "Ред Булл" - 1:1 (1:0)

Голы: Банда, 45 - 1:0, Холанд, 89 - 1:1

В первом туре РПЛ сезона-2019/20 "Арсенал" встретится с московским "Динамо". Матч состоится в Туле 12 июля.

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