Тульский "Арсенал" не сумел одолеть "Уфу" в 14-м туре РПЛ
Фото сайт РПЛ
В рамках 14-го тура российской Премьер-лиги "Арсенал" и "Уфа" поделили очки в Туле.
"Канониры" дома не сумели забить в ворота соперника, несмотря на то, что играли полтора тайма в большинстве.
"Арсенал" - "Уфа" - 0:0
"Арсенал": Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Сокол, Хлусевич (Бьорнстрем, 46), Э. Кангва (Давиташвили, 76), Камболов (Гулиев, 46), Ткачев (Суханов, 83), К. Кангва, Луценко (Марков, 86).
"Уфа": Беленов, Никитин, Журавлев, Ботака-Иобома, Йокич, Мрзляк (Голубев, 87), Урунов, Фищенко, Касинтура, Кротов (Камилов, 69), Агаларов (Саплинов, 80).
Удаление: Фищенко (18).
"Уфа" благодаря набранному очку поднялась с 13-го на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. "Арсенал" остался на 14-й строчке.
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