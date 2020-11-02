Тульский "Арсенал" объявил о назначении нового главного тренера
Новым главным тренером тульского "Арсенала" назначен Дмитрий Парфенов, сообщается на официальном сайте клуба.
"Я очень рад, что Дмитрий Владимирович возглавил нашу команду. Он непосредственно участвовал в возрождении тульского "Арсенала", играл в третьей лиге, а сейчас горит желанием сделать в Туле сильную команду. Хочу пожелать Дмитрию удачи, и полный вперед!" — сказал руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.
На посту наставника "Арсенала" Парфенов сменил отправленного в отставку Сергея Подпалого. После 13 туров "Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
46-летний Парфенов ранее тренировал юношескую сборную России U17, ивановский "Текстильщик", "Тосно" из Ленинградской области, а также екатеринбургский "Урал".
Не пропустите: Тренер ЦСКА едва не подрался с фанатами команды в аэропорту (видео). | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Дмитрий Комбаров оценил шансы "Спартака" на чемпионство
-
Турция - Россия: где смотреть матч Лиги наций
-
Гладбахская "Боруссия" допустила грубую ошибку перед матчем с "Шахтером" (фото)
-
Н'Жи ярко отреагировал на сейв Шунина с пенальти в матче с "Тамбовом" (видео)
-
Девушка Роналду порадовала фанатов стильной фотосессией
-
Франческо Тотти заразился коронавирусом
-
Черчесов объяснил, почему не вызывает Максименко в сборную России
-
ПСЖ может остаться почти без форвардов в матче с "РБ Лейпциг"
-
Тульский "Арсенал" объявил о назначении нового главного тренера
-
Девушка Роналду показала, как она провела Хэлллоуин
-
Мирзов вслед за Хабибом оскорбил президента Франции
-
Черчесов рассказал о состоянии травмированного Головина
-
Друг Неймара сильно напугал футболиста на Хэллоуин
-
Златан Ибрагимович намекнул на возвращение в сборную Швеции
-
Киевское "Динамо" огласило заявку на матч с "Барселоной"
-
Тренер ЦСКА едва не подрался с фанатами команды в аэропорту (видео)
-
"Лестер" нацелился на нападающего "Реала"
-
"Бавария" отказалась от нового контракта с Алабой. Футболист может уйти бесплатно
-
Семин прокомментировал состав сборной России на ноябрьские матчи
-
Основной игрок "Баварии" заразился коронавирусом