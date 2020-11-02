Тульский "Арсенал" объявил о назначении нового главного тренера

Новым главным тренером тульского "Арсенала" назначен Дмитрий Парфенов, сообщается на официальном сайте клуба.

"Я очень рад, что Дмитрий Владимирович возглавил нашу команду. Он непосредственно участвовал в возрождении тульского "Арсенала", играл в третьей лиге, а сейчас горит желанием сделать в Туле сильную команду. Хочу пожелать Дмитрию удачи, и полный вперед!" — сказал руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев.

На посту наставника "Арсенала" Парфенов сменил отправленного в отставку Сергея Подпалого. После 13 туров "Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

46-летний Парфенов ранее тренировал юношескую сборную России U17, ивановский "Текстильщик", "Тосно" из Ленинградской области, а также екатеринбургский "Урал".

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