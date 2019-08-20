Тульский "Арсенал" объявил о переходе немецкого защитника

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Тульский "Арсенал" объявил о переходе немецкого защитника

Защитник "Вердера" Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает официальный сайт клуба.

Условия трансфера не разглашаются. Футболист подписал с российским клубом долгосрочный контракт и получил футболку с 4-м номером.

24-летний Бауэр выступал за "Вердер" с 2016 года, провел за клуб 46 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Ранее играл за "Ингольштадт" и "Нюрнберг". Сыграл шесть матчей за молодежную сборную Германии.

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