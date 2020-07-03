Тульский "Арсенал" объявил о трансфере хавбека "Зенита"

Полузащитник Даниил Лесовой стал полноценным игроком тульского "Арсенала".

"Канониры" объявили о выкупе прав на 22-летнего футболиста у питерского "Зенита". Игрок заключил с клубом контракт до 2023 года.

По информации "Рейтинга Букмекеров", "Арсенал" заплатил за хавбека 600 тысяч евро, а за"сине-бело-голубыми" закреплено право обратного выкупа в ближайшие два трансферных окна.

Лесовой провёл в тульской команде почти два сезона (с лета 2018 года), сыграл 44 матча, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

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