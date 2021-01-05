Тульский "Арсенал" объявил об уходе африканского хавбека

Тульский "Арсенал" расстался с ганским полузащитником Мохаммедом Кадири, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны досрочно расторгли арендное соглашение, которое действовало до лета 2021 года. Футболист сам попросил руководство "Арсенала" отпустить его из клуба.

Таким образом, Кадири вернется в киевское "Динамо", с который у него действует контракт до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Кадири провел за "Арсенал" 13 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

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