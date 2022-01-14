Тульский "Арсенал" объявил об уходе трёх футболистов

Три игрока тульского "Арсенала" покинули клуб на правах свободного агента.

"Канониры" расторгли контракт с защитником Александром Денисовым, хавбеком Русланом Камболовым и форвардом Александру Тудорие.

"Арсенал" поблагодарил указанных футболистов за сотрудничество и пожелал успешного продолжения карьеры.

В составе команды из Тулы Денисов провёл 39 матчей в РПЛ и забил 1 мяч, в активе Камболова 4 игры, на счету Тудорие 1 гол в 13 встречах.

Не пропустите: Тульский "Арсенал" купил защитника "Рубина". | http://soccernews.ru