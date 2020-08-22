Тульский "Арсенал" обыграл "Динамо" в матче РПЛ

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Тульский "Арсенал" обыграл "Динамо" в матче РПЛ

В рамках 4-го тура РПЛ тульский "Арсенал" оказался сильнее "Динамо".

На данный момент "Арсенал" занимает 11-е место, а "Динамо" - третье.

"Арсенал" Тула - "Динамо" 2:0

Голы: Лесовой, 23 - 1:0, Лесовой (пен), 74 - 2:0

"Арсенал": Нигматуллин (Шамов, 86), Комбаров (Громыко, 51), Бурлак, Бауэр, Сокол, Лесовой, Кангва, Ковалев (Хлусевич, 51), Кангва (Аджоев, 90), Чаушич (Костадинов, 86), Луценко.

"Динамо": Шунин, Скопинцев, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин (Моро, 58), Шиманьски (Карапузов, 46), Комличенко (Грулев, 75), Н`Жи (Игбоун, 46), Филипп (Терехов, 80).

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