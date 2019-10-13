Тульский "Арсенал" обыграл "Елгаву" в товарищеском матче.

"Арсенал" - "Елгава" - 1:2 (0:0)

Гол: Иванов, 25 (пенальти) - 0:1, Луценко, 70 - 1:1, Иванов 78 - 1:2.

"Арсенал": Шамов, Комбаров, Хагуш (Альварес, 65), Денисов, Довбня, Берхамов (Бауэр, 55), Пантелеев, Хлусевич, К.Кангва (Володько, 65), Банда (Ткачев, 65), Аджоев (Э.Кангва, 65).

20 октября "Арсенал" сыграет дома с "Сочи" в рамках 13-го тура чемпионата России. В турнирной таблице РПЛ тульский клуб занимает 14 место.

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