Тульский "Арсенал" обыграл "Елгаву" в товарищеском матче

Теги арсенал тула

Тульский "Арсенал" обыграл "Елгаву" в товарищеском матче

Тульский "Арсенал" обыграл "Елгаву" в товарищеском матче.

"Арсенал" - "Елгава" - 1:2 (0:0)

Гол: Иванов, 25 (пенальти) - 0:1, Луценко, 70 - 1:1, Иванов 78 - 1:2.

"Арсенал": Шамов, Комбаров, Хагуш (Альварес, 65), Денисов, Довбня, Берхамов (Бауэр, 55), Пантелеев, Хлусевич, К.Кангва (Володько, 65), Банда (Ткачев, 65), Аджоев (Э.Кангва, 65).

20 октября "Арсенал" сыграет дома с "Сочи" в рамках 13-го тура чемпионата России. В турнирной таблице РПЛ тульский клуб занимает 14 место.

А еще: Стало известно, когда Тедеско проведет первую тренировку со "Спартаком"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Эвра может начать тренерскую карьеру

Эвра может начать тренерскую карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов