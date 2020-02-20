Тульский "Арсенал" обыграл "Ордабасы" в контрольном матче

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Тульский "Арсенал" обыграл "Ордабасы" в контрольном матче

Тульский "Арсенал" обыграл "Ордабасы" в контрольном матче на сборах в Белеке.

Отметим, на эту встречу был заявлен новый голкипер клуба Юрий Лодыгин, однако на поле он так и не вышел.

"Арсенал" - "Ордабасы" - 2:0 (1:0)

Голы: Костадинов, 16 - 1:0, Минаев, 66 - 2:0.

"Арсенал": Левашов, Комбаров (Ковалев, 56), Денисов (Володько, 46), Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачев, Костадинов (Пантелеев, 46), Ломовицкий, Чаушич (Кангва, 46), Луценко (Минаев, 60).

1 марта "Арсенал" встретится с "Сочи" в рамках 20-го тура РПЛ.

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