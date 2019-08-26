Тульский "Арсенал" обыграл "Оренбург" и сократил отставание от лидеров до одного очка
В матче седьмого тура чемпионата России тульский "Арсенал" обыграл "Оренбург" со счетом 2:1. Победу "канонирам" принесли голы Ломовицкого и Луценко, у гостей отличился Деспотович.
Благодаря победе "Арсенал" поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, но отстает от лидирующей пятерки всего на одно очко.
В 8-м туре туляки дома сыграют с ЦСКА, который занимает шестое место. Матч состоится 1 сентября.
"Арсенал" Тула – "Оренбург" - 2:1 (1:0)
Голы: Ломовицкий, 23 - 1:0, Деспотович, 52 - 1:1, Луценко, 69 - 2:1
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Альварес, Беляев, Григалава, Чаушич, Ткачев (Бауэр, 77), Ломовицкий (Кангва, 90), Горбатенко, Лесовой, Луценко.
"Оренбург": Руденко, Терехов, Шахов, Малых (Чуканов, 84), Сиваков, Аюпов, Афонин, Шкофлек (Галаджан, 85), Мишкич, Черных (Фамейе, 75), Деспотович.
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