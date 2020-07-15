Тульский "Арсенал" обыграл "Урал" и может попасть в еврокубки

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 1:3. Счет открыл Даниил Хлусевич, затем равновесие восстановил Эрик Бикфалви. Победу "канонирам" принесли голы Владислава Пантелеева и Сергея Ткачева.

Благодаря победе "Арсенал" поднялся на шестое место в чемпионате России. Если Кубок России выиграет "Зенит", то шестая позиция даст путевку в Лигу Европы. "Урал" опустился на девятое место.

"Урал" Екатеринбург - "Арсенал" Тула - 1:3 (1:1)

Голы: Хлусевич, 13 - 0:1, Бикфалви, 38 - 1:1, Пантелеев, 74 - 1:2, Ткачев, 90+5 - 1:3

"Урал": Годзюр, Вилюш, Калинин, Кулаков (Золотов, 46), Аугустыняк, Ефремов (Насыров, 60), Бумаль (Бавин, 63), Кухарчик, Егорычев (Погребняк, 64), Бикфалви, Емельянов.

"Арсенал": Левашов, Довбня, Хагуш (Сокол, 58), Беляев, Чаушич, Кангва, Лесовой, Пантелеев, Кангва (Ломовицкий, 58), Хлусевич, Луценко.

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