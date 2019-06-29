Тульский "Арсенал" обыграл "Ваккер" в контрольном матче

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Тульский "Арсенал" обыграл "Ваккер" в контрольном матче

"Арсенал" обыграл "Ваккер" в контрольном матче.

Два гола в составе победителей забил хавбек Сергей Ткачев

"Ваккер И" - "Арсенал" - 1:3 (0:3)

Голы: Ткачев, 13 - 0:1, Кангва, 38 - 0:2, Ткачев, 40 (с пенальти) - 0:3, Шатин, 64 - 1:3. 

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Хагуш, Денисов (Ивакин, 46), Беляев, Коне (Григалава, 66), Горбатенко (Володько, 63), Ткачев (Костадинов, 63), Кангва (Аджоев, 66), Лесовой, Банда.

Ранее в рамках товарищеского матча "Зенит" обыграл "Црвену Звезду".

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