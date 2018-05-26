Тульский "Арсенал" определил пять кандидатов на замену Божовичу

Тульский "Арсенал" определил пять кандидатов на замену ушедшему в отставку главному тренеру Миодрагу Божовичу.

"Сейчас клуб ведёт переговоры с пятью потенциальными кандидатами на пост главного тренера. Двое из них - опытные специалисты, которые работали и за рубежом. В ближайшее время официально будет названо имя главного тренера" - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Ранее стало известно, что "канониров" могут возглавить Рашид Рахимов или Юрий Красножан​. | http://soccernews.ru