Тульский "Арсенал" определился с будущим арендованного у "Локомотива" Джорджевича

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Тульский "Арсенал" не будет выкупать права на нападающего "Локомотива" Луку Джорджевича.

По окончании нынешнего сезона 26-летний футболист вернётся в московский клуб. Это подтвердил агент черногорца Игорь Глушевич.

Контракт форварда с "железнодорожниками" рассчитан до июня 2023 года.

"Арсенал" арендовал Джорджевича в октябре, с тех пор он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 14 матчах.

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