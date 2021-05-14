Тульский "Арсенал" определился с будущим арендованного у "Локомотива" Джорджевича
Фото сайт РПЛ
Тульский "Арсенал" не будет выкупать права на нападающего "Локомотива" Луку Джорджевича.
По окончании нынешнего сезона 26-летний футболист вернётся в московский клуб. Это подтвердил агент черногорца Игорь Глушевич.
Контракт форварда с "железнодорожниками" рассчитан до июня 2023 года.
"Арсенал" арендовал Джорджевича в октябре, с тех пор он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
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