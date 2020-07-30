Тульский "Арсенал" определился с тренером на следующий сезон

Теги арсенал туласергей подпалый

Тульский "Арсенал" определился с тренером на следующий сезон

Наставник тульского "Арсенала" Сергей Подпалый продолжит возглавлять команду.

"Сезон ещё сложен был тем, что Сергей Иванович [Подпалый] возглавил команду уже в ходе сезона, но, несмотря на все эти нюансы, дал результат, и руководством было принято решение назначить его главным тренером уже на новый сезон. Большой кредит доверия, Сергей Иванович, необходимо за небольшое оставшееся количество дней мобилизоваться и вступить в новый сезон уже во всеоружии", - сказал губернатор Тульской области Сергей Егоров.

Напомним, что 56-летний специалист работает с "канонирами" с 1 июля после отставки Игоря Черевченко.

"Арсенал" финишировал в РПЛ на восьмом месте и не попал в еврокубки.

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