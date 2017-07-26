Тульский "Арсенал" оштрафован на неправильный выход футболистов из автобуса



Глава контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал о штрафе, который был наложен на тульский "Арсенал".

"По матчу "Арсенал" - "СКА-Хабаровск", "Арсенал" нарушил технический регламент. Футболисты должны выходить из автобуса только через переднюю дверь, а футболисты "Арсенала" выходили из всех дверей. Мы приняли решение оштрафовать "Арсенал" на 10 тысяч рублей", - приводят слова Григорьянца российские СМИ.

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