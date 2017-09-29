Тульский "Арсенал" переиграл "Краснодар"

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Тульский "Арсенал" переиграл "Краснодар"

В рамках 12-го тура чемпионата России "Краснодар" уступил тульскому "Арсеналу".

"Арсенал" Тула – "Краснодар" 1:0

Гол: Джорджевич, 16 - 1:0

"Арсенал" Тула: Габулов, Беляев, Сунзу, Хагуш (Денисов, 88), Комбаров, Горбатенко, Боурчану, Ткачев, Александров, Кангва, Джорджевич (Расич, 78).

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Мартынович, Шишкин (Рамирес, 46), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Подберезкин (Мамаев, 46), Вандерсон (Окриашвили, 70), Смолов.

Предупреждения: Горбатенко (44), Боурчану (45), Мартынович (90).

Удаление: Каборе (56). | http://soccernews.ru

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