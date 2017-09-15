Тульский "Арсенал" переиграл московское "Динамо"

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Тульский "Арсенал" переиграл московское "Динамо"

В рамках 10-го тура чемпионата России московское "Динамо" уступило тульскому "Арсеналу".

"Арсенал" – "Динамо" 1:0

Гол: Беляев, 17 - 1:0

"Арсенал": Габулов, Беляев, Сунзу, Альварес, Комбаров, Александров, Боурчану, Максимов (Ткачев, 78), Чаушич, Шевченко, Джорджевич (Расич, 86).

"Динамо": Шунин, Рыков (Шуньич, 42), Хольмен, Терехов, Темников, Сапета, Тиам (Зотов, 46), Соснин, Козлов, Панченко (Вандерсон, 68), Бечирай.

Предупреждения: Соснин (24), Терехов (44), Шевченко (67). | http://soccernews.ru

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