Тульский "Арсенал" переиграл "СКА-Хабаровск"

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Тульский "Арсенал" переиграл "СКА-Хабаровск"

В рамках 2-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" одержал победу над "СКА-Хабаровск".

"Арсенал" Тула – "СКА-Хабаровск" 1:0

Гол: Ткачев, 18 - 1:0

"Арсенал" Тула: Габулов, Беляев, Сунзу, Григалава, Ткачев (Горбатенко, 79), Александров, Чаушич, Берхамов (Максимов, 83), Боурчану, Шевченко, Расич (Джорджевич, 46).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Пуцко, Эдиев, Гришко, Черевко, Дедечко, Баляйкин (Калинский, 67), Никифоров, Казанков (Федотов, 55), Корян, Лескано (Кобялко, 61).

Предупреждения: Казанков (31), Черевко (40), Габулов (90), Чаушич (90). | http://soccernews.ru

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