Тульский "Арсенал" переиграл "Тамбов" в 28-м туре РПЛ

В рамках 28-го тура РПЛ тульский "Арсенал" в родных стенах оказался сильнее "Тамбова".

Счёт в матче открыл полузащитник "канониров" Владислав Пантелеев, затем Михаил Костюков восстановил паритет, но хозяева поля всё равно вырвали победу благодаря голу Евгения Луценко, который забил в шестом поединке подряд.

"Арсенал Тула" - "Тамбов" - 2:1

Голы: 1:0 - 20, пенальти Пантелеев, 1:1 - 55 Костюков, 2:1 - 84 Луценко.

"Арсенал Тула": Шамов, Довбня, Беляев, Денисов (Ткачев, 61), Горбатенко (Громыко, 86), Кангва, Пантелеев (Сокол, 90), Костадинов (Хагуш, 84), Кангва (Ломовицкий, 61), Хлусевич, Луценко.

"Тамбов": Шелия, Тетрашвили (Карасев, 46), Рыбин, Филин, Каплиенко (Шляков, 81), Мелкадзе, Чуперка, Ойеволе (Таказов, 81), Костюков (Калмыков, 90), Юрганов, Мамтов (Килин, 68).

Благодаря победе "Арсенал" поднялся на 8-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, "Тамбов" остался на 14-й позиции.

Не пропустите: Уткин высказался о возможной отмене переходных матчей между РПЛ и ФНЛ в следующем сезоне. | http://soccernews.ru