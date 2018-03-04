Тульский "Арсенал" победил "Ахмат" благодаря голу в компенсированное время

В матче 21-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" дома победил "Ахмат". Единственный мяч в самой концовке встречи забил Горан Чаушич. После этого матча "Арсенал" поднялся на седьмое место в Премьер-лиге, "Ахмат" опустился на седьмую позицию.

"Арсенал" Тула – "Ахмат" - 1:0 (0:0)

Гол: Чаушич, 90+2 - 1:0

"Арсенал": Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров, Горбатенко, Маига (Джорджевич, 45), Чаушич, Ткачев (Хагуш, 72), Кангва, Дзюба.

"Ахмат": Гудиев, Анхель (Родолфо, 36), Уциев, Семенов, Мохаммади, Швец, Иванов, Роши, Исмаэл, Митришев (Лео Жаба, 70), Балай (Бацуев, 83).

Удаление: Родолфо (90).

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