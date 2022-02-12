Тульский "Арсенал" победил датский "Рандерс" в контрольной встрече

Фото твиттер тульского "Арсенала"

Тульский "Арсенал" одолел датский "Рандерс" со счётом 3:2 в товарищеском матче на сборе в Турции.

"Канонирам" дважды пришлось отыгрываться по ходу поединка, однако это не помешало им одержать итоговую победу.

"Арсенал" (Тула, Россия) - "Рандерс" (Дания) - 3:2

Голы: Одей, 32 (0:1); К.Кангва, 50 (1:1); Одей, 52 (1:2); К.Кангва, 60 (2:2); Чаушич, 85 (3:2).

"Арсенал": Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачев, Гулиев, Костадинов, Чаушич, К.Кангва (Хабибов, 75), Марков (Луценко, 66), Э.Кангва.

Для "Арсенала" эта контрольная встреча стала второй за сегодняшний день. В первой туляки уступили польской "Ресовии".

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