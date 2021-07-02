Тульский "Арсенал" подписал бывшего защитника "Зенита"

Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Тульский "Арсенал" на официальном сайте объявил о переходе защитника Ивана Новосельцева.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "канонирам" бесплатно. Срок действия контракта игрока не разглашается.

Стоит отметить, что Новосельцев уже играл за "Арсенал" в 2018 году.

29-летний Новосельцев ранее выступал за "Истру", "Торпедо", "Ростов", "Зенит", "Анжи" и "Сочи". За сборную России провел пять матчей.

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