Тульский "Арсенал" подписал экс-защитника сборной России

Тульский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Крыльев Советов" Тараса Бурлака.

30-летний футболист присоединился к "канонирам" на правах свободного агента, заключив долгосрочный контракт.

В прошлом сезоне Бурлак сыграл за "Крылья" 9 матчей и забил 2 гола. В его активе есть 1 игра в составе сборной России в 2011 году.

Рыночная стоимость центрбека оценивается в 800 тысяч евро.

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