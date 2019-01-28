Тульский "Арсенал" подписал игрока сборной Буркина-Фасо

Теги арсенал тулабакари конебуркина фасотрансферы

Тульский "Арсенал" подписал игрока сборной Буркина-ФасоТульский "Арсенал" подписал центрального защитника сборной Буркина-ФасоБакари Коне.

30-летний игрок будет играть в "Арсенале" полтора года.

Ранее футболист играл за турецкий клуб суперлиги "Анкарагюджю". Также он выступал за "Генгам""Лион" (победа в Кубке и Суперкубке Франции) и "Страсбур", а также за "Малагу".

Игрок уже присоединился к "Арсеналу" на сборе в Белеке.

"Арсенал" занимает 11 строчку турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 20 очков.

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