Тульский "Арсенал" подписал ивуарийского хавбека

Теги арсенал туласент-этьенхабиб маига

Тульский "Арсенал" подписал ивуарийского хавбека

Ивуарийский полузащитник "Сент-Этьена" Хабиб Майга перешел в тульский "Арсенал", сообщает официальный сайт клуба.

Российский клуб арендовал футболиста на полгода.

22-летний Майга выступает за "Сент-Этьен" с 2017 года, провел за клуб 18 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

Не пропустите: ЦСКА близок к приобретению хавбека "Атлетико Минейро". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Трусливый ПСЖ, долгожданная встреча "Челси" с "Барсой" и другие итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов