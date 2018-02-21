Тульский "Арсенал" подписал ивуарийского хавбека

Ивуарийский полузащитник "Сент-Этьена" Хабиб Майга перешел в тульский "Арсенал", сообщает официальный сайт клуба.

Российский клуб арендовал футболиста на полгода.

22-летний Майга выступает за "Сент-Этьен" с 2017 года, провел за клуб 18 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

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