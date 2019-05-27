Тульский "Арсенал" подписал новый контракт с Игорем Черевченко

Теги арсенал тулаигорь черевченко

Тульский "Арсенал" подписал новый контракт с Игорем Черевченко

"Арсенал" Тула заключил новое соглашение с наставником команды Игорем Черевченко и его штабом, в который входят старший тренер Игорь Семшов, помощник Валерий Климов, Сергей Кращенко и Михаил Соловей.

Новый контракт рассчитан до лета 2020 года.

Черевченко возглавил "Арсенал" осенью 2018 года. По итогам сезона оружейники показали лучший результат в истории тульского футбола, заняв шестое место в РПЛ. 

Ранее сообщалось о том, что Кирилл Комбаров и Гиа Григалава подписал новый контракт с игроками.

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