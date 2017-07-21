Тульский "Арсенал" подписал воспитанника "Барселоны"
Тульский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о переходе испанского защитника Виктора Альвареса.
Воспитанник "Барселоны" достался российскому клубу бесплатно, так как являлся свободным агентом. Стороны заключили контракт до лета 2019 года.
Последним клубом Альвареса был "Эспаньол", где он провёл всю свою взрослую карьеру. 24-летний бек сыграл за "попугаев" 90 матчей и забил 2 гола.
Не пропустите: Тульский "Арсенал" может подписать двух игроков "Зенита". | http://soccernews.ru
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