Тульский "Арсенал" подписал воспитанника "Локомотива" и ЦСКА

Тульский "Арсенал" на официальном сайте объявил о переходе нападающего "Тамбова" Кирилла Панченко.

"Канониры" заплатили за форварда 300 тысяч евро. Панченко подписал с тульским клубом контракт до лета 2022 года.

30-летний Панченко является воспитанником "Локомотива" и ЦСКА. В составе "Тамбова" он провел 11 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее нападающий выступал за ставропольское "Динамо", "Нижний Новгород", "Ставрополье-2009", "Мордовию", "Томь", ЦСКА и московское "Динамо". За сборную России сыграл 1 матч.

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