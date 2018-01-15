Тульский "Арсенал" подписал вратаря "Зенита"

Вратарь "Зенита" Игорь Обухов стал игроком тульского "Арсенала", сообщают российские СМИ.

"Канониры" арендовали 21-летнего стража ворот до лета 2018 года с опцией последующего выкупа.

Стоит отметить, что первую половину текущего сезона Обухов провёл на правах аренды в "Тюмени", сыграл 23 матча и пропустил 34 гола.

Не пропустите: Тульский "Арсенал" претендует на Лодыгина. | http://soccernews.ru