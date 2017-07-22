Тульский "Арсенал" подтвердил переход Джорджевича

Тульский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Зенита" Луки Джорджевича.

Как и сообщалось ранее, "канониры" арендовали 23-летнего футболиста на один год. В новой команде черногорец будет играть под номером 18.

В прошлом сезоне Джорджевич сыграл за "Зенит" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru