Тульский "Арсенал" потерпел поражение в товарищеском матче от команды из второго польского дивизиона
Фото твиттер тульского "Арсенала"
Тульский "Арсенал" проиграл польской "Ресовии" со счётом 0:2 в контрольной встрече на сборе в Турции.
Команда из второго дивизиона Польши победила "канониров", несмотря на два удаления.
"Ресовия" (Польша) - "Арсенал" (Тула, Россия) - 2:0
Голы: Микулец, 38 (1:0); Хилбрихт, 73 (2:0).
"Арсенал": Шамов (Левашов, 48), Бьорнстрем, Костадинов (Чаушич, 30. Кангва, 62), Илюхин, Хагуш, Аджоев (Степанов, 78), Кайнов, Хабибов, Якушин, Панченко, Луценко (Марков, 62).
Удаления: Кубович, 11; Микулец, 45.
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