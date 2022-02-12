Тульский "Арсенал" потерпел поражение в товарищеском матче от команды из второго польского дивизиона

Фото твиттер тульского "Арсенала"

Тульский "Арсенал" проиграл польской "Ресовии" со счётом 0:2 в контрольной встрече на сборе в Турции.

Команда из второго дивизиона Польши победила "канониров", несмотря на два удаления.

"Ресовия" (Польша) - "Арсенал" (Тула, Россия) - 2:0

Голы: Микулец, 38 (1:0); Хилбрихт, 73 (2:0).

"Арсенал": Шамов (Левашов, 48), Бьорнстрем, Костадинов (Чаушич, 30. Кангва, 62), Илюхин, Хагуш, Аджоев (Степанов, 78), Кайнов, Хабибов, Якушин, Панченко, Луценко (Марков, 62).

Удаления: Кубович, 11; Микулец, 45.

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