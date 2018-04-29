Тульский "Арсенал" предложил Салаху оценить гол Берхамова



Тульский "Арсенал" обратился к нападающему английского "Ливерпуля" Мохамеду Салаху и предложил ему посмотреть гол Кантемира Берхамова в матче 28 тура чемпионата России против "Анжи" (2:1).

"Мохамед, ты видел это?" – говорится в твиттере тульского клуба.

Видео: Берхамов забивает классный гол.

Стоит отметить, что гол Берхамова похож на тот мяч, который Салах забил "Роме" в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

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