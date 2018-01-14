Тульский "Арсенал" претендует на Лодыгина

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Тульский "Арсенал" претендует на Лодыгина

Тульский "Арсенал" проявляет интерес к вратарю "Зенита" Юрию Лодыгину, сообщают российские СМИ.

"Канониры" видят в 27-летнем страже ворот замену для ушедшего в "Брюгге" Владимира Габулова.

Однако переход может не состояться, если голкипер "сине-бело-голубых" не пойдёт на уступки в вопросе зарплаты.

В этом сезоне Лодыгин сыграл за "Зенит" 9 матчей, в которых пропустил 10 голов.

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