Тульский "Арсенал" приобрел румынского форварда
Форвард "Волунтари" Александру Тудорие стал игроком тульского "Арсенала".
Сообщается, что клуб заключил с 23-летним игроком долгосрочный контракт. Трансфер румына обошелся "Арсеналу" в 300 тысяч евро.
В минувшем сезоне на счету Тудорие 10 забитых мячей и три ассиста в 36 играх.
Напомним, что по итогам минувшего сезона "Арсенал" пробился в Лигу Европы, где во втором квалификационном раунде встретится с победителем пары "Нефтчи" - "Сперанца".
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|Команда
|М
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|30
|64
|2
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|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
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|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
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|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
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|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20