Тульский "Арсенал" приобрел румынского форварда

Теги арсенал тулаволунтариалександру тудорие

Тульский "Арсенал" приобрел румынского форварда

Форвард "Волунтари" Александру Тудорие стал игроком тульского "Арсенала".

Сообщается, что клуб заключил с 23-летним игроком долгосрочный контракт. Трансфер румына обошелся "Арсеналу" в 300 тысяч евро.

В минувшем сезоне на счету Тудорие 10 забитых мячей и три ассиста в 36 играх.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Арсенал" пробился в Лигу Европы, где во втором квалификационном раунде встретится с победителем пары "Нефтчи" - "Сперанца".

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