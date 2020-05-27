Тульский "Арсенал" продлил аренду хавбека Лесового до конца сезона

Тульский "Арсенал" продлил контракт с хавбеком "Зенита" Даниилом Лесовым до конца текущего розыгрыша. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, сезон РПЛ прерван из-за пандемии коронавируса после 22 тура. 21 июня розыгрыш будет возобновлен.

Контракт Лесового был рассчитан до 30 июня. Из-за возобновления сезона клуб продлил соглашение с 22-летним игроком.

В "Арсенале" футболист играет с 2018 года. В 41 матче он забил 4 мяча и сделал 3 голевых передачи.

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